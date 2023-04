Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Montagabend war Meldeschluss für die Fußballmannschaften, die in der Saison 2022/23 am Herren-Spielbetrieb teilnehmen wollen. In der Südwestpfalz hat sich einiges geändert.

So haben sich der SV Lemberg und der TuS Winzeln zu einer Spielgemeinschaft zusammengefunden. Die beiden Vereine würden damit „Zukunftsvorsorge“ betreiben, sagt SVL-Vorsitzender