Vier neue Infektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt für die Südwestpfalz am Montag. Das Landesuntersuchungsamt stuft aktuell die Städte Pirmasens und Zweibrücken mit den Inzidenzwerten 2,5 und 8,8 ein sowie den Landkreis Südwestpfalz mit 4,2. Betroffen sind zwei Personen in der Verbandsgemeinde Hauenstein, eine in der VG Rodalben und eine in Zweibrücken. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 18 bestätigte positive Fälle aktiv, ein Fall weniger als am Freitag. Davon leben in Pirmasens acht, in Zweibrücken vier, in der Verbandsgemeinde Hauenstein zwei sowie in den Verbandsgemeinden Rodalben, Thaleischweiler-Wallhalben, Waldfischbach-Burgalben und Zweibrücken-Land je eine Person. Wer Symptome aufweist, soll sich umgehend telefonisch beim Hausarzt, der landesweiten Telefonnummer 0800-9900400 oder der ärztlichen Bereitschaftszentrale 116117 melden.

Impfungen sind im Impfzentrum in Pirmasens auch ohne vorherige Anmeldung möglich. Zudem macht der Impfbus des Landes Halt in der Südwestpfalz: Er steht am Donnerstag von 8 bis 12 auf dem Penny-Parkplatz in Dahn und von 14 bis 18 auf dem Aldi-Parkplatz in Dahn-Reichenbach und bietet Impfungen ohne Termin an.