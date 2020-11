Linien- und Schülerbusse, die in der Verbandsgemeinde Hauenstein eingesetzt sind, könnten sich ab Mittwoch wegen Bauarbeiten in Hauenstein verspäten. Darauf weist die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft GmbH hin. Betroffen sind die Linien 258 (Ortslinienverkehr der VG Hauenstein), 259 (Schülerverkehr von und nach Lug, Schwanheim, Dimbach, Darstein, Spirkelbach, Wilgartswiesen) und 525 in Richtung Bad Bergzabern. An der Straße im Kreuzungsbereich Seefeld/ Weißenburger Straße (L 495) wird voraussichtlich bis 8. Dezember gearbeitet.