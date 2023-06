[Aktualisiert: Donnerstag, 19.35 Uhr] Ein seit Montag vermisster 60-Jähriger aus Dahn ist tot. Der Mann war zu einer Wanderung in Richtung Hochstein aufgebrochen, aber nicht zurückgekehrt.

Noch am Abend suchten zahlreiche Helferinnen und Helfer von Feuerwehren, Rettungshundestaffeln und Polizei nach dem Mann. Dabei waren mehrere Spürhunde, ein Polizeihubschrauber und eine Drohne im Einsatz. Am Donnerstagnachmittag entdeckte ein Fahrradfahrer laut Polizei in der Nähe des Hochsteins eine Leiche, bei der es sich um den Vermissten handeln soll. Die Todesursache müsse noch ermittelt werden.