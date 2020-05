Ein bislang unbekannter Lastwagen hat am Samstag gegen 22.45 Uhr auf der B 10 bei Hinterweidenthal Teile seiner Ladung verloren. Ein wenig später folgendes Auto fuhr frontal in die auf beiden Fahrspuren liegenden, größeren Metallteile und wurde dadurch total beschädigt. Die 25-jährige Fahrerin des Renaults verletzte sich an der Hand und erlitt Prellungen am Oberkörper, ihr 26-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden am Renault auf 8000 Euro. Bei der zurückgebliebenen Ladung handelt es sich um vier jeweils zwei mal fünf Meter große Alu-Bordwände sowie einen 1,5 mal 1,6 Meter großen Luftfrachtcontainer und mehrere Spriegel. Die Fahrbahn in Richtung Pirmasens war wegen der Aufräumarbeiten Sonntag um 1.45 Uhr gesperrt. Das THW Hauenstein und die Straßenmeisterei Dahn waren ebenfalls im Einsatz. Der Lastwagenfahrer muss von dem Ladungsverlust nichts mitbekommen haben, er fuhr einfach weiter. Die Polizei in Dahn bittet Zeugen, sich per Telefon unter 06391/9160 oder per E-Mail an pidahn@polizei.rlp.de zu melden.