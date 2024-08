Am Mittwochmorgen hat sich der Fahrer eines roten VW Polo in Hinterweidenthal einer Verkehrskontrolle entzogen. Der Vorfall ereignete sich in Höhe des Landgasthofes Frauenstein, als die Polizei den Wagen auf der B10 anhalten wollte. Der Fahrer flüchtete jedoch in Richtung Hauenstein. Während der Verfolgungsjagd wendete der Fahrer mehrfach auf der B10 und fuhr in entgegengesetzter Richtung weiter. Diese riskanten Manöver wiederholten sich in Höhe von Hinterweidenthal. Hierbei gefährdete der Flüchtige mehrere Verkehrsteilnehmer, indem er mehrfach in den Gegenverkehr überholte. Bei diesen Überholmanövern streifte er einen entgegenkommenden und ein vorausfahrendes Auto, wodurch es nur zu Sachschaden kam.

Die Polizei musste die direkte Verfolgung aufgrund der bestehenden Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer abbrechen. Später konnte der Fahrer jedoch im Ortsbereich Hauenstein gestellt und festgenommen werden. Sein Wagen befand sich im Garten eines Anwohners und wurde abgeschleppt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 0,67 Promille. Zudem konnte der Konsum von THC nachgewiesen werden. Der Polizei zufolge wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen oder Geschädigte der Fluchtfahrt werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Dahn unter der Telefonnummer 06391 9160 oder per E-Mail zu melden.