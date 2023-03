Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wir haben uns erhobenen Hauptes aus dem Verbandspokal verabschiedet.“ Dies sagte der Sportvorstand des FK Petersberg, Martin Rohr, zum 1:3 nach Verlängerung am Mittwochabend im Drittrundenspiel gegen den zwei Klassen höher spielenden SV Hinterweidenthal.

Petersbergs A-Klasse-Team war in der zehnten Spielminute durch ein Tor von Maurice Peschek mit 1:0 in Führung gegangen und verteidigte den Vorsprung bis in die 67. Minute. Da verwandelte der