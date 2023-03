Die TS Rodalben hat in der Handball-Verbandsliga auch ihr drittes Spiel unter Trainer Sebastian Wächter gewonnen. Nach guter Leistung setzte sich die Turnerschaft am Sonntagabend beim Abstiegskandidaten TSG Haßloch II mit 37:26 (21:12) durch.

„Wir waren sofort im Spiel und haben mit guter Einstellung souverän das Spiel gestaltet“, stellte Wächter fest. Dennoch gab es auch was zu bemängeln: „In den sieben Minuten zu Beginn der zweiten Hälfte hat sich mein Team dem Gegner angepasst und geschludert.“ Auch ohne die verletzten Jonas Goll und Hendrik Matheis hatte der Tabellenzweite zur Halbzeitpause schon neun Tore Vorsprung. Auch in der zweiten Hälfte blieb die TSR am Drücker, Haßloch war nie in der Lage, dem Spiel eine Wende zu verpassen.

Der TV Dahn stand mit nur zwei Auswechselspielern neben Ersatzkeeper Marco Schacht schon vor dem Anpfiff auf verlorenem Posten. Denn der Ligaprimus SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam II konnte 14 Mann aufbieten und hatte daher optimale Wechselmöglichkeiten. Dennoch schlug sich der ersatzgeschwächte TVD beim 27:38 achtbar.

TVD weiter auf einem Abstiegsrang, aber nur zwei Zähler Rückstand

Nach einer Phase, in der er offensiv zu viele Fehler machte und sich die SG auf 10:4 absetzte, fing sich die Sieben von Trainer Michael Blank, holte auf. Beim Stand von 13:10 war die Partie kurz vor der Pause wieder offen. Auch dank Torwart Stephan Helfrich, der eine gute Leistung zeigte. Doch wieder leistete sich die Blank-Sieben dann Fehler in der Offensive. „Das Spiel über die Tempogegenstöße und die zweite, dritte Welle ist genau das der SG. Da kamen sie zu leichten Toren und haben das Spiel entschieden“, berichtet Blank.

Seine Mannschaft habe sich zwar in der Folge weiter gewehrt, doch habe sich dann der Kräfteverschleiß zunehmend bemerkbar gemacht. So kam der TVD im zweiten Durchgang nie mehr in Schlagdistanz zum Gegner, der am Ende die Punkte souverän bei sich verbuchte. Der TVD bleibt so mit 8:30 Punkten am Tabellenende der Verbandsliga, hat aber weiterhin nur zwei Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Der TV Thaleischweiler sucht nach einem neuen Termin für das Spiel gegen den TuS Dansenberg III, der um Verlegung der Samstagspartie gebeten hatte.

SO SPIELTEN SIE

TS Rodalben: Brödel, ab 31. Freyberger - Lukas Baumgart (2), Jonas Baumgart (2/1), Schäfer (8) - Haury (5), Heß (7) - Saradeth (2); Tim Hubele (5), Blank (1), Dully (4/2), Rios Potrony (1), Kölsch, Straeler

Spielfilm: 3:4 (7.), 4:10 (15.), 8:14 (22.), 12:21 (Halbzeit), 16:24 (38.), 20:31 (50.), 26:37 (Ende) - Zeitstrafen: 4/3 –Siebenmeter: 2/2 - 4/3 - Beste Spieler: Brödel, Freyberger, Schäfer - Krause, Aupperle, Hoffmann - Schiedsrichter: Altmaier/Tromsdorf (Kaiserslautern).

TV Dahn:

Helfrich, Schacht - Stahlhofen (1/1), Fabian Schwarz (6/5), Moritz Pavlitzek (6) - Eckelmann (6), Felix Pavlitzek (3) - Farbacher (2); Buttell (2), Rutschmann (1)