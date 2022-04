Bei Familie Langenberger steht der TuS Rumbach ganz hoch im Kurs – es ist faktisch ein Familienprojekt. Bereits der Schwiegervater von Andreas Langenberger war Vorstand des TuS Rumbach. So nun auch Langenberger selbst. Sein Sohn Paul ist beim TuS Spieler der zweiten Mannschaft. Beide standen vergangene Woche gemeinsam auf dem Feld.

Im Heimspiel der zweiten Garde des TuS in der D-Klasse Südpfalz gegen den SV Kapellen-Drusweiler II kam vor dem Spiel die besondere Idee auf: „Mein Sohn sagte schon lange: Wir machen mal zusammen ein Spiel“, erklärt Andreas Langenberger. In den letzten zehn Minuten der Partie standen beide zusammen auf dem Feld, konnten aber die 1:2-Niederlage des TuS nicht mehr verhindern. „Es war ein super Gefühl, mit seinem eigenen Sohn ein Spiel zu machen“, sagt Langenberger, der bereits mehrere Jahre nicht mehr aktiv Fußball spielt. Nach seiner aktiven Karriere war er auch Trainer der Jugend der FSG Wasgau. „Ich habe die Mannschaft bis zur A-Jugend trainiert. Jetzt will mein Sohn als Jugendtrainer bei der FSG einsteigen“, sagt der 51-Jährige, der bei der Kreisverwaltung arbeitet.

Topstürmer zurück in Rumänien

Sportlich läuft es derzeit beim TuS Rumbach rund. Als Dritter der C-Klasse-Aufstiegsrunde steht am Sonntag (15 Uhr) das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten vom FC Höheischweiler an. „Der Gegner ist bärenstark, wir sind der Underdog“, sagt der Rumbacher Vorsitzende. Er sehe seine Mannschaft in der Aufstiegsrunde eher als Herausforderer. „Wir können die anderen gerne noch weiter ärgern“, sagt Langenberger. „Wir wissen, wo wir herkommen, haben eine junge Mannschaft und haben zuletzt mit George Bogdan einen wichtigen Spieler verloren“, verweist er auf den Abgang seines Topstürmers, den es zurück in die Heimat nach Rumänien gezogen hat.

So spielen sie

B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken A (West)

Aufstiegsrunde: SV Bottenbach – SV Hermersberg II (Freitag, 20 Uhr), SC Stambach – SG Harsberg-Schauerberg (Samstag, 16 Uhr); Abstiegsrunde: SC Weselberg II – TSC Zweibrücken II (Sonntag, 13.15 Uhr)

B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken B (Mitte)

Aufstiegsrunde: FC Rodalben – TuS Leimen, TuS Winzeln – SG Heltersberg/Geiselberg (beide Sonntag, 15 Uhr); Abstiegsrunde: FK Petersberg II – SSV Höheinöd (Freitag, 19.30 Uhr), SpVgg Waldfischbach-Burgalben – FC Merzalben (Sonntag, 13 Uhr)

B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken C (Ost)

Aufstiegsrunde: SV Trulben II – SV Hinterweidenthal II, TuS Erfweiler – SC Busenberg (beide Sonntag, 15 Uhr); Abstiegsrunde: TuS/DJK Pirmasens – FC Dahn (Sonntag, 15 Uhr), FC Ruppertsweiler – Sportfreunde Bundenthal II (Sonntag, 15.45 Uhr)

B-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg Mitte

Abstiegsrunde: SV Mölschbach - SG Trippstadt/Schmalenberg II (Sonntag, 15 Uhr)

C-Klasse PS/ZW, Gruppe A+B:

Aufstiegsrunde: FC Kleinsteinhausen – TSG Mittelbach-Hengstbach, SG Wallhalben/Mittelbrunn – SG Knopp/Wiesbach II, SG Pirmasens – SV Battweiler II, SV RW Höhmühlbach – SV Ixheim (alle Sonntag, 15 Uhr); Platzierungsrunde: SV Ixheim U 23 – TuS Wattweiler (Freitag, 19.30 Uhr), SV Großsteinhausen – SV Martinshöhe II (Samstag, 17 Uhr), TuS Maßweiler II – SVN Zweibrücken II (Samstag, 18 Uhr)

C-Klasse PS/ZW, Gruppe C+D

Aufstiegsrunde: FC Fischbach II – FV Münchweiler II (Samstag, 14.15 Uhr), TuS Rumbach – FC Höheischweiler, SG Kröppen/Vinningen – SG Clausen/Donsieders (beide Sonntag, 15 Uhr), SG Bruchweiler – SV RW Pirmasens (Sonntag, 16 Uhr); Platzierungsrunde: Hilster SV II – SG FC Höhfröschen/SG Thaleischweiler-Fröschen (Samstag, 16 Uhr), SV Trulben II – SG Pirmasens II (Samstag, 18 Uhr), FC Ruppertsweiler II – SV Rodalben (Sonntag, 13.15 Uhr), SpVgg Ludwigswinkel – FC Hengsberg (Sonntag, 15 Uhr)

C-Klasse Südpfalz West