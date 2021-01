Die Dahner Polizei hat am Mittwochvormittag zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die möglicherweise unter Drogen standen. Gegen 8 Uhr wurde ein 24-jähriger Audi-Fahrer in der Pirmasenser Straße in Dahn angehalten. Die Beamten entdeckten laut Polizeibericht Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Der Mann aus dem Dahner Felsenland wollte keinen Drogenvortest durchführen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Um 11.45 Uhr wurde auf der B10 bei Hinterweidenthal ein 32-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Saarland kontrolliert. Bei ihm belegte ein Drogenvortest den Konsum von Cannabis. Auch er durfte nicht mehr weiterfahren und musste eine Blutprobe abgeben.