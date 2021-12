Einen kuriosen Pensionsgast hat die Polizei am Freitagmittag des Hauses verwiesen. Der Betreiber einer Pension in der Hauptstraße hatte der Polizeiinspektion Dahn gegen 13.50 Uhr gemeldet, dass sich ein ihm unbekannter Mann nackt in seiner Pension aufhalte. Der Polizei gegenüber gab der ungebetene Gast, ein 65-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, dann vor Ort an, dass er auf dem Nachhauseweg von Karlsruhe an der Pension Rast gemacht habe und sich unberechtigt Zutritt zum Gebäude verschafft habe. Dort habe er sich seiner Kleidung entledigt, um sich im sauberen Bett auszuruhen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet. Die Kosten für die Zimmerreinigung bezahlte er noch vor Ort.