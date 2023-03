Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem leistungsgerechten 2:2 (1:0) gegen die TSG Kaiserslautern sind die A-Junioren-Fußballer der JSG SC Hauenstein/Lug/ Schwanheim in die neue Verbandsliga-Saison gestartet.

Ausgerechnet in der Phase, in der die Gäste durch eine Rote Karte in der 67. Minute einen Mann weniger hatten, kassierte der SCH zwei Gegentore und geriet in Rückstand.

Aus dem Nichts

1:0