Zufriedenheit bei den Handballer des TV Thaleischweiler. Die Sieben um Spielertrainer Marcin Waryas steigt gemeinsam mit dem TSV Speyer aus der A-Klasse, Staffel II, in die Verbandsliga auf.

Der Pfälzer Handball-Verband (PfHV) hatte am Freitag zunächst entschieden, die Meister per Quotientenregel zu ermitteln. Dadurch hat der am 12. März mit 34:2 Punkten (Quotient: 1,89 Punkte je Spiel)