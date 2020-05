Wie bereits die deutschen Meisterschaften der Frauen, Männer und der Jugend ist nun auch der Deutschland-Pokal des Prellball-Nachwuchses vom 12. bis 14. Juni in Freiburg abgesagt worden. Für alle Titelkämpfe war der TV Rieschweiler teils mit mehreren Teams qualifiziert.

„In Freiburg wäre der TV Rieschweiler sogar mit drei Jugendmannschaften am Start gewesen“, betont der Abteilungsleiter und Trainer der Südwestpfälzer, Manfred Hettrich. Er glaube nicht, dass der Deutschland-Pokal nachgeholt werden kann. „Das ist eine riesige Veranstaltung über drei Tage mit 400 Leuten. Da muss der veranstaltende Verein viel Geld in die Hand nehmen und braucht dazu noch 100 Helfer“, verdeutlicht Hettrich. Angesichts der Corona-Krise sei eine derartige Veranstaltung derzeit auch fürs Spätjahr kaum planbar.

Die deutschen Jugendmeisterschaften wollen die Prellballer aber irgendwie im Herbst nachholen. „Damit wenigstens die Jugend noch einen Wettkampf hat“, so Hettrich. Der federführende Deutsche Turner-Bund will aber vor Mitte Oktober keine großen Termine ansetzen. Damit steht auch der Bundesliga-Beginn mit dem TVR auf der Kippe: Der erste Spieltag ist am 10. Oktober geplant.