Besser geht es nicht: Mit zwei Teams trat der Stützpunkt des Westpfalz-Turngaus zu den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am Sonntag in Koblenz an, beide holten Gold. Trainer Adrian Eichberger übte Kritik an der Wettkampfleitung.

An sechs Geräten (Boden, Seitpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck) waren Pflichtübungen zu turnen, pro Gerät kamen drei Turner einer Mannschaft in die Wertung. In der Altersklasse 15 Jahre und jünger wurde Pfalzmeister TV Hauenstein auch Landesmeister. Das Stützpunktteam mit Laurenz Gerst ( Hinterweidenthal), Lukas Hoffelder ( Hauenstein), Julius Emil Meßmer ( Wilgartswiesen), Luca Meyer, Anton Seibel, Nils Vierling, Jonas Schächter (alle Hauenstein) und Henry Wolf ( Lemberg) ließ mit 268,30 Punkten fünf Teams hinter sich.

Die unter TV Dahn firmierende, von Maximilian Plaum betreute Mannschaft im Jahrgang 2014 und jünger, auf Pfalzebene „nur“ Zweiter gewesen, siegte auf Landesebene mit 240,15 Punkten vor vier Konkurrenten. Die „Goldjungs“: Elias Braun (Hinterweidenthal), Levi Göttmann (Hauenstein), Joris Memmer (Erfweiler), Jano Schmidt (Ruppertsweiler), Max Schumacher und Lui Seibel (beide Hauenstein).

Falsche Punktzahlen und Urkunden

Utopische Punktzahlen, die dann während der Siegerehrung falsch korrigiert wurden, und falsch bedruckte Urkunde – das seien nur einige der Missgeschicke, die Stützpunkttrainer Eichberger als „peinlich“ bezeichnet. So seien die Dahner Turner zunächst auf Platz eins benannt worden, dann auf Platz fünf und schließlich wieder auf Platz eins. Dass mal ein Fehler passiere, sei menschlich, jedoch sei die Aneinanderreihung von vielen Fehlentscheidungen nicht nachvollziehbar, kritisierte der Hauensteiner. Eine Entschuldigung hierfür habe er nicht wahrgenommen. Das sei einer Landesmeisterschaft nicht würdig gewesen.