Einmal Erster, einmal Zweiter: Der Stützpunkt des Westpfalz-Turngaus kann mit seinem Abschneiden bei den Nachwuchs-Mannschaftspfalzmeisterschaften zufrieden sein.

In der Altersklasse 15 Jahre und jünger (Pflichtübungen) siegte das unter TV Hauenstein firmierende Team in Bad Bergzabern mit Laurenz Gerst ( Hinterweidenthal), Julius Emil Meßmer ( Wilgartswiesen), Henry Wolf ( Lemberg), Lukas Hoffelder, Luca Meyer, Anton Seibel, Jonas Schächter, Nils Vierling und Ersatzmann Jonas Schächter (alle Hauenstein) vor dem TV Wörth und dem ASV Landau. Geturnt wurde an sechs Geräten: Boden, Seitpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck. Eine Mannschaft besteht aus maximal acht Turner, von denen je vier ein Gerät turnen – die drei besten Leistungen kommen in die Wertung. Nur Laurenz Gerst turnte alle sechs Geräte. Top seine 16,40 Punkte beim Sprung.

„Reset“ nach Aussetzer am Boden

„Ein rundum gelungener Wettkampf, bis auf den Boden, da hatten die Jungs Aussetzer“, bilanziert TVH-Trainer Adrian Eichberger. Das Team habe es geschafft, nach verpatzten Bodenübungen den „Reset-Knopf“ zu drücken und bewies im Anschluss am Seitpferd Konzentrationsstärke, wie die Noten für Luca Meyer (15,8), Laurenz Gerst (15,6) und Anton Seibel (15,5) zeigen.

Die „Kleinen“ des Stützpunkts, unter TV Dahn angetreten und von Maximilian Plaum betreut, erreichten den zweiten Platz im Jahrgang 2014 und jünger (Pflichtübungen). Elias Braun (Hinterweidenthal), Levi Göttmann, Max Schumacher, Lui Seibel (Hauenstein), Joris Memmer (Erfweiler) und Jano Schmidt (Ruppertsweiler) bildeten hier das Team.

Landesmeisterschaften in Koblenz

Beide Mannschaften haben sich für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am 27. Oktober in Koblenz qualifiziert. „Dort werden die Karten neu gemischt“, merkt Eichberger an.