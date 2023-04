Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ohne ihren an Corona erkrankten Trainer Mirko Pesic und mit angespannter Personallage spielen die Pfalzliga-Handballer der Turnerschaft Rodalben am Donnerstag ab 20.30 Uhr in der Haßlocher Pfalzhalle gegen die mit 26:6 Punkten auf Rang drei liegende HSG Dudenhofen/Schifferstadt.

Bereits zwei Tage später folgt das Heimspiel gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter, die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam. Ein straffes Programm unter alles andere als guten Rahmenbedingungen.