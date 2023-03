Die B-Jugend-Handballerinnen der TS Rodalben haben am Dienstagabend das Oberliga-Spitzenspiel bei der SG TSG/DJK Mainz/Bretzenheim verloren.

Nach dem 21:27 (8:9) ist die TSR als Tabellendritter mit 24:6 Punkten wohl aus dem Titelrennen. Erster bleibt die HSG Wittlich (28:4) vor Mainz-Bretzenheim (26:6).

Harz-Probleme

„Wir hatten mit den geharzten Bällen Probleme. Bedingt durch ungenaue Zuspiele im Angriff und Stellungsprobleme in der Abwehr lagen wir nach sieben Minuten 0:5 zurück“, beklagte TSR-Trainerin Yvonne Schäfer den fatalen Spielbeginn. Nach dem 2:7 (13.) ließ sie Jugendnational- und Frauen-Zweitligaspielerin Alissa Werle in enge Deckung nehmen. So verkürzte Rodalben zur Halbzeit auf 8:9.

Doch in der zweiten Hälfte schwanden vor 150 Zuschauern die Kräfte bei den TSR-Leistungsträgerinnen zusehends. Werle kam immer in Freiwurfsituationen zum Torerfolg (insgesamt zwölf). Schäfer: „Jetzt heißt es, die restlichen drei Spiele gewinnen und auf einen Punktverlust von Bretzenheim hoffen. Mit dem zweiten Platz würde man das Qualifikationsspiel zur deutschen Meisterschaft gegen den Hessen-Vizemeister erreichen.“

SO SPIELTEN SIE

TS Rodalben: Allgaier - Lütke Streine (3/1), Allmeier (3), Binder (1) - Jana Michelle Benecke (3), Kleber (1) - Madeleine Schäfer (8/4); Heyner, Unkelbach (1), Ana Fe Müller (1), Bauer, Giesbrecht

Spielfilm: 5:0 (7.), 5:2 (10.), 8:4 (16.), 9:8 (Halbzeit), 16:11 (33.), 19:15 (40.), 23:18 (44.), 27:21 (Ende) - Zeitstrafen: 1 - 0 - Siebenmeter: 2/1 - 5/5 - Beste Spielerinnen: Werle, Thierfelder, Kohrt - Madeleine Schäfer, Allmeier, Lütke Streine - Zuschauer: 150 - Schiedsrichter: Rochow/Günzel (SF Budenheim).