29 weitere Covid-19-Fälle hat der Landkreis am Freitag gemeldet. Pirmasens ist mit einem Inzidenzwert von 47,2 immer noch in der Gefahrenstufe orange, obwohl in der Stadt sieben neue Fälle bestätigt wurden. Zweibrücken (Inzidenz 61,4/drei neue Fälle) und der Landkreis (97/19) bleiben Risikogebiete. Neu infiziert hat sich unter anderem eine Mitarbeiterin in einer Zweibrücker Kita. Sieben Infizierte standen als Kontaktpersonen bereits unter Quarantäne, als sie ihr positives Testergebnis bekamen: drei aus Pirmasens, zwei aus der VG Zweibrücken-Land sowie je einer aus den Verbandsgemeinden Pirmasens-Land und Waldfischbach-Burgalben. Die 19 Corona-Fälle im Landkreis verteilen sich über mehrere Verbandsgemeinden: Hauenstein (3), Pirmasens-Land (2), Rodalben (2), Thaleischweiler-Wallhalben (5), Waldfischbach-Burgalben (3) und Zweibrücken-Land (4). Aktuell gelten in der Südwestpfalz 183 Fälle als aktiv, fünf mehr als am Vortag. Die Mitglieder des Gesundheitsamts haben am Freitag 480 Leute in Quarantäne angerufen. Am Tag zuvor waren es noch 512.