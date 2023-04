Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

RHEINPFALZ-Mitarbeiter Helmut Igel fiel bei den Fußballspielen am vergangenen Wochenende auf, ...

... dass ein Top-Torjäger gar nicht trainiert.

Dass ein Fußballer in einem Spiel fünf Tore inklusive eines Hattricks erzielt, ist in den unteren Amateurklassen zwar nicht gerade an der