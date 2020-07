Der DRK-Notdienst für Tiere befreite nach eigenen Angaben Dienstagnacht gegen 2.10 Uhr zwei Mischlingshunde, die an einem Zaun in der Zweibrücker Straße angebunden und „ihrem Schicksal überlassen“ worden waren, so die Tierretter des Deutschen Roten Kreuzes. Sie waren von gleich mehreren Autofahrern auf die Hunde hingewiesen worden und hatten sich umgehend von ihrem Standort in Contwig aus mit ihrem Spezialfahrzeug auf den Weg nach Pirmasens gemacht und zeitgleich die Polizei Pirmasens informiert. Vor Ort hätten sie die zwei mittelgroßen Mischlingshunde entdeckt. Die DRK-Tierretter gaben den Hunden ausreichend Flüssigkeit, „die sie dringend benötigten“, so die Einsatzkräfte. Das Team nahm sich der Tiere an und konnte noch in der Nacht über den Chip die Halterin ermitteln und verständigen.

Nach Beziehungsstreit Hunde weggenommen

Es habe sich herausgestellt, dass der Ex-Freund nach einem Beziehungsstreit die Hunde weggenommen und aus Rache am Zaun in der Zweibrücker Straße ausgesetzt habe. Mittlerweile seien die beiden Hunde, die vorübergehend im Tierheim Pirmasens untergebracht waren, wieder der Besitzerin ausgehändigt worden. Eine Meldung an die Behörden sei umgehend eingeleitet worden, so der DRK-Notdienst für Tiere. „Hoffen wir fest, dass es den Tieren in Zukunft besser geht“, äußerten sich die Tierretter.