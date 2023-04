Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Spielangebote für alle Altersklassen, Vereine und Verbände, die ihre Arbeit vorstellen sowie Spaß und Bewegung bei verschiedensten Aktivitäten: Das 37. Spielfest am Eisweiher lockte am Sonntag viele Besucher an, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche.

Ob beim Bootfahren mit den Schiffsmodellbauern, beim Springen auf dem Bungee-Trampolin oder beim Schießen auf die riesige Fußball-Dart-Scheibe: Beim Spielfest am Eisweiher kam jeder auf