Die Fußballerinnen Maja Burkard und Hannah Schneider verlassen den SV Hinterweidenthal und gehören nächste Saison zum B-Juniorinnen-Bundesligakader des FC 09 Speyer. Dies bestätigten die Domstädter.

Die Hauensteinerin Hannah Schneider spielte in Hinterweidenthals Landesligateam bisher im zentralen Mittelfeld, die Wernersbergerin Maja Burkard (Tochter des bisherigen SVH-Trainers Joachim Burkard) auf der rechten Außenbahn. „Für uns ist das natürlich ein Verlust, aber wir freuen uns für die beiden sehr trainingsfleißigen Mädels, die eine echte Chance haben, es zu packen und in der Bundesliga zu spielen“, sagte Hinterweidenthals Jugendleiter Günter Jung. Speyer, das 2019 sein bis dato in der Regionalliga aktives Frauenteam abgemeldet hat, habe sich wegen der beiden 15-Jährigen noch nicht mit dem SVH in Verbindung gesetzt. Jung geht davon aus, dass sein Verein die vom Verband festgelegte Ausbildungsentschädigung von je 250 Euro pro Spielerin erhält.