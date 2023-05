Am Sonntag, 21. Mai, öffnet der Holzkünstler Erwin Würth wieder einmal sein Atelier in Petersbächel (Fischbach bei Dahn) für alle Interessierten. Ein Überblick über das Programm.

Der Künstler Erwin Würth und seine Frau Petra klinken sich mit ihrem Tag der offenen Tür in den deutsch-französischen Radtag im Dahner Felsenland ein, der am Sonntag, 21. Mai, zum zweiten Mal stattfindet. Der Tag der offenen Tür soll im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft stehen, das Künstlerehepaar pflegt schon lange Beziehungen ins nahe Elsass. Schon oft waren äaus Frankreich zu Gast im Atelier in Petersbächel.

Das Atelier Würth HolzArt öffnet seine Pforten von 10 bis 18 Uhr. Ein abwechslungsreiches Programm wird geboten. Isabelle Keller und der Fotoclub Dambach kommen aus dem Elsass in die Südwestpfalz: Keller zeigt dekorative Werkstücke und Skulpturen aus Keramik. Sie verwendet unter anderem die Raku-Technik, eine spezielle Brenntechnik keramischer Massen, die aus Japan stammt. Der Fotoclub Dambach stellt Naturfotografien seiner Mitglieder aus. Die Firma Burkhart Modellbau präsentiert ihr Sägewerk in Miniaturform.

Blaskapelle und drei Comedians

Gegen 11 Uhr spielt die Blaskapelle Bläsier in Dur. Der Verein aus dem Kreismusikverband Germersheim ist bekannt für seine schwungvollen Töne. Ab 15 Uhr geben sich drei Comedians aus dem Dahner Tal die Ehre: Jürgen Nagel, Oliver Betzer und Christian Chini: Sie heizen dem Publikum im „Schorleschutzgebiet“ mit Humor und Musik ein.

Erwin Würth zeigt seine Holzkunstwerke in der Ausstellung, gibt einen Einblick in seine verschiedenen Ausstellungsprojekte und präsentiert interessante Holzstücke im Rohformat. Die Autorin Petra Würth ist mit einigen Neuveröffentlichungen am Start, darunter ein Buch, das sich mit der Trauer um die Eltern beschäftigt. Für das leibliche Wohl ist mit Dampfnudeln und Pfälzer Wein gesorgt.