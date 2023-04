Davon können die allermeisten Schulkinder nur träumen: In Pirmasens bietet die Jugendverkehrsschule in der Messehalle 5A üppige Platzverhältnisse, um das Radfahren im Straßenverkehr unter realistischen Bedingungen zu üben und so für mehr Sicherheit zu sorgen. Nach dreijähriger Corona-Pause absolvierten am Mittwoch erstmals wieder Kinder beim Radfahrwettbewerb der Verkehrswacht den Parcours.

„Es ist heute das Sahnehäubchen“, freute sich mit zwölf Grundschulkindern von der Husterhöhe die Fachberaterin für Verkehrserziehung, Carolin Balzer, darüber, dass der Wettbewerb zum Abschluss der regulären Radfahrausbildung in den letzten Wochen und Monaten wieder über die Bühne gehen darf. Insgesamt 127 Kinder seien angemeldet, informierte Annette Schmiegel, die als Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei den noch unerfahrenen Radlern beigebracht hatte, sich im Alltag der Straße sicher zu bewegen und die Verkehrsregeln ebenso zu beherrschen wie das eigene Zweirad.

Einhandkreisel als Herausforderung

Der abschließende Geschicklichkeitswettbewerb soll einen zusätzlichen Anreiz darstellen, schließlich geht es nicht nur um den Radfahr-Führerschein, auch attraktive Preise, unter anderem der Wanderpokal des Oberbürgermeisters, warten auf die Gewinner. Doch obwohl die Strecke in der Messehalle etwas einfacher zu bewältigen ist als der offizielle ADAC-Parcours, sind doch einige kritische Passagen von den Prüflingen zu bewältigen. „Beim Einhandkreisel tun sich viele etwas schwer“, so Schmiegel. Obwohl man frei zwischen Rechts- oder Linkskreis wählen darf, werden hier die meisten Fehler gemacht – schließlich ist es gar nicht so einfach, einhändig im relativ engen Kreis zu fahren, ohne ins Straucheln zu geraten. Bei Fehlern gibt’s von den Verkehrswacht-Juroren Strafpunkte, beim Slalom wird zusätzlich die Zeit gestoppt.

Die Premiere ließen sich auch der städtische Beigeordnete Denis Clauer und die Pirmasenser Polizei-Chefin Jacqueline Schröder nicht entgehen. Sie zeigten sich erleichtert, mit der Wiederaufnahme des Wettbewerbes zur Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr beitragen zu können.