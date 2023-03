Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Juli vor 50 Jahren war es die Schlagzeile: Die ersten Frauen treten bei der Pirmasenser Polizei ihren Dienst an. Als Politessen kontrollieren sie den ruhenden Verkehr – zuerst noch in Zivil, denn die Uniformen sind noch nicht fertig.

„Die Pirmasenser Verkehrspolizei will bald vier Politessen zum Einsatz bringen“, wie es in einer Meldung der RHEINPFALZ am 27. Juli 1972 heißt. Mit dem „unbestechlichen Auge des Gesetzes