Die Rettungsschwimmerinnen der DLRG Pirmasens in der Altersklasse 11/12 weiblich sichern sich den Vizemeistertitel in Rheinland-Pfalz. Warum das keine Überraschung war.

Mit einer beeindruckenden Mannschaftsleistung haben sich die Rettungsschwimmerinnen der DLRG Pirmasens in der Altersklasse 11/12 weiblich den Vizemeistertitel in Rheinland-Pfalz gesichert. Bei den Landesmeisterschaften im Rettungsschwimmen, die am vergangenen Sonntag in Trier ausgetragen wurden, schwamm das Team der Ortsgruppe Pirmasens auf einen hervorragenden zweiten Platz. Zur erfolgreichen Mannschaft gehörten Mia Getmann, Emma Getmann, Elisa Sandhövel, Nora Faul und Sophia Berger. In den Disziplinen Hindernisstaffel, Gurtretterstaffel, Rettungsstaffel und Rückenstaffel zeigte das Quintett starke Leistungen und konnte die Ergebnisse der Bezirksmeisterschaften nochmals deutlich verbessern. Der Erfolg kommt nicht überraschend: Bereits in den vergangenen beiden Jahren hatte die Mannschaft – damals teilweise noch in jüngeren Altersklassen startend – jeweils den dritten Platz auf Landesebene erreicht. Der diesjährige Vizemeistertitel ist damit der vorläufige Höhepunkt einer erfolgreichen Entwicklung. „Der Erfolg ist die verdiente Belohnung für die jahrelange Arbeit und das Resultat ihres ausgeprägten Teamgeists“, freuten sich Trainerin Julia Gebhardt und Yannic Simon, der Koordinator des Rettungssports der Ortsgruppe Pirmasens, über das starke Abschneiden. Mit der erreichten Punktzahl besteht die berechtigte Hoffnung auf die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften im November in München.