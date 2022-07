VON DIRK LEIBFRIED

Die Bezirksliga Westpfalz startet mit 20 Teams in die neue Saison. Zu viel für eine Klasse, weshalb die Liga in eine Nord- und Süd-Gruppe aufgeteilt werden muss. Udo Schöneberger, Vorsitzender des Fußballkreises Kaiserslautern-Donnersberg, bestätigte, dass er sich mit den Staffelleitern Uwe Kadel und seinem Kollegen Rainer Pfaff auf einen Losentscheid verständigte, der entscheiden musste, in welcher Gruppe die Aufsteiger FV Olympia Ramstein und SV Alsenborn antreten. So werden sich Alsenborn nun im Süden und Ramstein im Norden zurechtfinden müssen.

So spielen sie





Bezirksliga Westpfalz 2022/23

Gruppe Nord

SV Kirchheimbolanden, SG Mannweiler/Finkenbach/Stahlberg, SV Nanz-Dietschweiler, TuS Bedesbach-Patersbach, FV Ramstein, SG Rockenhausen/Dörnbach, FC Phönix Otterbach, FV Weilerbach, VfB Reichenbach, SV Mackenbach

Gruppe Süd

FC Queidersbach, TSG Trippstadt, SV Schopp, SV Battweiler, SpVgg Waldfischbach-Burgalben, SG Eppenbrunn, FC Fehrbach, SV Alsenborn, SG Oberarnbach/Obernheim-Kirchenarnbach/Bann, SG Knopp/Wiesbach