Insgesamt 650 Euro erbrachte eine Sammelaktion bei zwei Fußballspielen in Lug (Verbandsgemeinde Hauenstein).

Die erste Mannschaft des ASV Lug/Schwanheim besiegte am Samstagabend die A2 des FK Pirmasens durch Tore von Paul Schwarzmüller, Sebastian Baron und Fabio Bernhart bei einem Eigentor der Gäste mit 4:0. Wichtiger als das Ergebnis war eine Spendenaktion, bei der Vereine unter den Zuschauern 300 Euro für die Aktion „Katastrophenhilfe Hochwasser“ sammelten. Beim 2:1-Sieg des SC Hauenstein am Sonntag in Lug gegen die TSG Jockgrim spendeten die Besucher 350 Euro. Beide Beträge sind schon auf das vom Land Rheinland-Pfalz eingerichtete Spendenkonto überwiesen. Winfried Schäfer, Vorsitzender des ASV Lug/Dimbach: „Die Bilder und das Ausmaß dieser Katastrophe sind so schrecklich, da mussten wir einfach alle unsere Solidarität zeigen. Die Besucher haben unsere Sammelaktionen an beiden Tagen großzügig unterstützt.“