Nach Hessen und dem Saarland befürwortet nun offenbar auch Baden-Württemberg, die Fußball-Regionalliga Südwest als Profiklasse zu bewerten und dieser daher ein Weiterspielen im November-Teil-Lockdown zu gestatten. Dies berichtet das Fachmagazin Kicker.

Doch alle vier Südwest-Bundesländer müssen zustimmen, damit am nächsten Wochenende gespielt werden kann – und Rheinland-Pfalz hat in seiner Verordnung nur die höchsten drei Fußball-Ligen mit einer Ausnahmegenehmigung ausgestattet.

FKP trainiert

Der FK Pirmasens, dessen nächste Regionalliga-Partie am Samstag bei Astoria Walldorf weiter angesetzt ist, trainierte am Montagabend im Sportpark Husterhöhe. Co-Trainer Jens Schaufler vertrat weiterhin den erkrankten Chefcoach Patrick Fischer.

Kritik aus Offenbach

Der Präsident von Kickers Offenbach, Joachim Wagner, kritisierte derweil Regionalliga-Geschäftsführer Sascha Döther. Dieser habe am Samstag „völlig verfrüht“ den 13. Spieltag, der am Dienstag und Mittwoch hätte ausgetragen werden sollen, abgesetzt. Generell mangele es, so Wagner, an einer „klaren Positionierung der Regionalliga Südwest“. Wagner: „Aus keiner öffentlichen Verlautbarung ist ersichtlich, für welche Meinung (Profi- oder Amateursport) eigentlich die Regionalliga selbst steht.“