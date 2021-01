Christian Ziliox ist Pfälzer mit Leib und Seele – und hat vor wenigen Wochen als solcher sein neues Lieblingslied entdeckt. Unterwegs im Auto hörte zum ersten Mal das „Palzlied“ der „Anonyme Giddarischde“ , die Liedtexte in Pfälzer Mundart dichten und singen.

„Da wurde ich plötzlich ganz demütig und war froh und dankbar, in so einer schönen Gegend leben zu dürfen. Mit Wehmut dachte ich an mein letztes Weinfest in der Vorderpfalz vor zwei Jahren zurück. Wegen der Pandemie weiß ja niemand, wann wir wieder so unbeschwert feiern können“, erzählt Ziliox.

„Onnerschtwu is onnerscht“

Zu Hause angekommen, ging er sogleich an seinen Rechner und zog sich den Song als MP3 auf seinen USB-Stick. Besonders der Refrain fasziniert ihn immer wieder: „Des wär alles nix besonnres, sagscht du un du mischt jetzt geh / Weil es gäb außer de Palz jo anoch onners zu seh / Sischer hoscht du recht, wonn du sagscht, dass ders onnerschtwu a gfallt / Awwer onnerschtwu is onnerscht un halt net wie in de Palz“, kann Ziliox auswendig mitsingen.

Freut sich auf Konzerte, wenn sie wieder möglich sind

Mit ihren mittlerweile acht musikalischen Veröffentlichungen haben die „Anonyme Giddarischde“ sogar überregional Beachtung gefunden. 2015 wurde im SWR eine Sendung ausgestrahlt, an der die Frankenthaler mitwirkten – und die Pfalz und ihre Menschen noch bekannter machten. „Schade, dass ich erst so spät auf die Band gestoßen bin“, findet Ziliox, „ich freue mich, wenn ich das ,Palzlied’ mal live erleben kann.“