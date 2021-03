Mit einem gemieteten Bus und der Männer-Clique zum Bruce-Springsteen-Konzert. Diesen Traum hat sich der Pirmasenser Andreas Pfundstein gleich zweimal erfüllt. Zuerst ging es für den 40-Jährigen nach Frankfurt und vor vier Jahren nach München – unvergessliche Erlebnisse, von denen er heute noch zehrt. „Die musikalische Vorliebe für den ,Boss’ hat mir quasi mein Vater Michael in die Wiege gelegt. Zu Hause hat er unzählige Platten und CDs des legendären Musikers, und damit kam ich schon früh in Berührung“, erzählt Pfundstein. Er kennt fast jeden einzelnen Song, den Springsteen in seiner über 40-jährigen Karriere veröffentlicht hat. Das aktuelle Album des US-Amerikaners, „Letter to You“, steht schon zu Hause im Regal. Auf die Fahrt mit Bus zu ausverkauften Konzerthallen muss er derzeit verzichten. „Springsteen live zu erleben, ist tatsächlich wie ein Sechser im Lotto. Und ich denke, ich werde mir sicher wieder ein Konzert ansehen, wenn sie wieder möglich sind. Vor allem, wenn er seine älteren Sachen spielt, die mein Vater schon gemocht hat, bin ich begeistert.“ Dass der 20-fache Grammy-Gewinner mit über 70 Jahren noch nicht ans Aufhören denkt, spielt dem Pirmasenser in die Karten. Weil die Rock-Legende für 2022 eine „Überraschung“ für die Fans plant, gibt es bereits Gerüchte über eine neue Tour.