Die Freundinnen Anita Siebenbrodt und Ilona Heyd nutzen die Sommermonate, um ihre jahrzehntelange Freundschaft zu pflegen. Vor 50 Jahren haben die beiden eine Ausbildung im ehemaligen Modehaus Adler in Pirmasens absolviert und sind seit dieser Zeit unzertrennlich – auch wenn beide schon lange nicht mehr in Pirmasens wohnen. Siebenbrodt hat es nach Hinterweidenthal verschlagen und Heyd nach Harthausen im Rhein-Pfalz-Kreis. Nun verbringen die Freundinnen, mittlerweile Mitte 60, schöne Tage und Stunden in ihrer alten Heimat. „Ilona habe ich für ein paar Tage zu mir nach Hause eingeladen, da wir uns leider nicht mehr so oft sehen können als uns eigentlich lieb wäre. Gemeinsam werden wir Ausflüge nach Pirmasens unternehmen, dort schön in Straßencafés sitzen oder gemeinsam unser Mittagessen einnehmen. Natürlich werden wir viel von früher erzählen und in Erinnerungen schwelgen“, erzählt die quirlige Rentnerin Anita Siebenbrodt.

„Ich war schon 20 Jahre lang nicht mehr in Pirmasens“

Der gemeinsame Urlaub, der für die beiden Frauen sonst alljährlich auf der Agenda steht, musste coronabedingt ausfallen, langweilig wird es dem dynamischen Duo trotzdem nicht. „Ich war schon 20 Jahre lang nicht mehr in Pirmasens und bin gespannt, wie sich die Stadt verändert hat. Ich möchte mir auch gerne mal das Haus ansehen, in dem ich früher gewohnt habe. Ich finde das alles unheimlich spannend“, meint wiederum Ilona Heyd und betont, wie wichtig ihr die Freundschaft zu Siebenbrodt über all die Jahrzehnte immer noch ist. In guten, wie in schlechten Zeiten, wie es so schön heißt, sei ihre Freundin an ihrer Seite gewesen und habe sie immer unterstützt.