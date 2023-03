Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Impfungen durch Hausärzte gelten seit diesem Monat als weitere wichtige Säule im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Wie geht das Impfen in den Praxen voran, wo hakt es? Zwei Pirmasenser Ärzte gaben der RHEINPFALZ Auskunft.

„Wir könnten so viel mehr impfen, wenn wir noch mehr Impfstoff hätten“, sagt Fritz Bath. Der Internist und Hausarzt aus Pirmasens bietet in seiner Praxis Corona-Impfungen an.