Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts sind am Dienstag sieben neue Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 bestätigt worden. Ein Fall wird für Pirmasens gemeldet, einer für die VG Hauenstein sowie fünf für Zweibrücken. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 5,2 für den Landkreis, 5,0 für Pirmasens und 20,5 für Zweibrücken. Aktuell gibt es in der gesamten Südwestpfalz 21 aktive bestätigte positive Fälle, drei mehr als am Vortag. Von den Infizierten leben in Pirmasens sechs, in Zweibrücken neun, in der VG Hauenstein drei sowie in den Verbandsgemeinden Rodalben, Thaleischweiler-Wallhalben und Waldfischbach-Burgalben je eine Person.

Impfungen gegen das Coronavirus sind im Impfzentrum in Pirmasens auch ohne vorherige Anmeldung möglich. Ebenso im Impfbus des Landes, der am Donnerstag von 8 bis 12 auf dem Penny-Parkplatz in Dahn und von 14 bis 18 auf dem Aldi-Parkplatz in Dahn-Reichenbach steht.