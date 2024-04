Jascha Conzelmann (32) wird nächste Saison nicht nur Spieler, sondern auch Trainer der SG Weselberg/Linden in der A-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken sein. Dies teilte der Vorsitzende des SC Weselberg, Stefan Zimmermann, mit. Ex-Oberligastürmer Conzelmann löst beim frischgebackenen Meister der B-Klasse West Trainer Denis Jung ab, der (wie berichtet) künftig an der Seite von Christopher Ludy den FK Pirmasens II coacht. Conzelmann spielt seit 2017 für Weselberg und hat in dieser Runde bisher 33 Tore erzielt.