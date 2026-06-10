Bayern München, Karlsruher SC, SG Sauerbachtal? Die Meisterschaft im Ü60-Fußball macht es möglich.

Bayern München, der Karlsruher SC, Arminia Bielefeld und die SG Sauerbachtal sind mit von der Partie, wenn am Samstag im Kelsterbacher Sportpark (bei Frankfurt) der inoffizielle deutsche Meister im Ü60-Fußball ausgespielt wird. Inoffiziell, weil der DFB nur bis zur Altersklasse Ü50 eine deutsche Meisterschaft ausschreibt. So veranstaltet eine Sport- und Eventagentur den deutschen Ü60-Pokal. Ab 11 Uhr werden sich am Samstag 22 Mannschaften messen. Die SG Sauerbachtal, die sich mittlerweile beim Oldie-Fußball bundesweit einen Namen gemacht hat, trifft zum Auftakt gleich auf die Senioren des Zweitbundesligisten Arminia Bielefeld. Dann folgen die Matches gegen den SV Leingarten, den FC Überlingen und die Kreisauswahl Olpe. Das Erreichen des Viertelfinales wäre bereits ein großer Erfolg die Ü60-Auswahl von mehreren Vereinen aus dem Osten des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken.

Das Aufgebot: Bernd Kuntz (Tor), Günter Jung, Hans-Jürgen Flickinger, Mike Brewer, Achim Mayer, Albert Gomille, Andreas Nunheim, Stefan Eichenlaub, Rainer Bold, Michael Gerstle, Wolfgang Hunsicker, Klaus Matheis, Hans Wilde, Uwe Kaufmann, Michael Frank, Winfried Bastian.