Erstmals spielt die Ü32 der SG Petersberg/Fehrbach bei der Endrunde des Südwestdeutschen Fußballverbands. Mit dabei: einer der DFB-Pokal-Helden des FKP.

Wer sich den Kader von SG-Trainer Patrick Mehlich anschaut, kann kaum glauben, dass dieses Team noch nie zuvor die Qualifikation für die Verbandsmeisterschaft geschafft hat. Etliche Akteure mit Landesligaerfahrung wie Christoffer Lorett, Dominique Wick oder Marcel Schäfer standen im jüngsten Ligaspiel gegen den FK Clausen auf dem Platz, doch keiner kommt an die Erfahrung von Patrick Hildebrandt heran. Der 42-Jährige spielte in der Regionalliga (damals noch 3. Liga) für den FK Pirmasens und – als Profi – für den FSV Ludwigshafen-Oggersheim, erreichte zudem mit dem FKP durch einen Sensationssieg gegen Werder Bremen die zweite DFB-Pokal-Runde 2006/07. Doch auch für ihn ist das Turnier am Samstag auf dem Rasen des SV Rodenbach eine Premiere.

Er und seine Mannschaftskollegen dürfen dort dank eines 6:5-Erfolgs nach Elfmeterschießen über die SG Leimen/Merzalben im Kreispokalfinale bei der Südwestmeisterschaft starten. „Wir haben eine ordentliche Truppe, die noch nicht so alt ist. Da ich nicht mehr aktiv spiele, ist dieses Turnier ein Highlight, auf das ich auch Lust habe“, sagt Hildebrandt. In der Gruppe B treffen die Kicker des FK Petersberg und des FC Fehrbach ab 11 Uhr auf die SG ESP/SV Rodenbach, die SG Brücken/Trauntal und den SV Gimbsheim. Die andere Gruppe bilden der SV Enkenbach, der TuS Frankweiler-Gleisweiler, der VfB Bodenheim und der ASV Maxdorf. Gespielt wird zweimal zwölf Minuten, die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe erreichen das Halbfinale. Das Endspiel ist für 15.30 Uhr angesetzt.

Rock am Ring kostet Spieler

Wer für Hildebrandt und Co der ärgste Konkurrent auf dem Weg zum Titel ist, lässt sich schwer sagen. Hildebrandt: „Bei Gimbsheim sind einige dabei, die früher bei Wormatia Worms gespielt haben, wie auch deren Trainer Steven Jones. Bei den anderen ist mir niemand ins Auge gefallen.“ Die SG Petersberg/ Fehrbach kann nicht in Bestbesetzung antreten. Das legendäre Festival „Rock am Ring“ und das verlängerte Wochenende lassen einige Akteure fehlen.