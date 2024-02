Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von Goldenen Zwanzigern konnte in Pirmasens vor 100 Jahren noch keine Rede sein. Das Land litt unter Schulden aus dem Ersten Weltkrieg plus Reparationszahlungen an die Siegermächte. In der Pfalz kam noch die Besetzung durch französische Truppen hinzu.

Eigentlich wollte die französische Politik nach dem Ersten Weltkrieg die Bevölkerung der linksrheinischen Gebiete auf ihre Seite bringen. Doch in der Praxis dominierte der Wunsch, vor Deutschland