„Nun ist es fix: Die deutschen Meisterschaften im Deutschen Sechskampf und im Deutschen Achtkampf finden am 21. September in Pirmasens statt.“ Dies teilte am Montag Stützpunkttrainer und Westpfalz-Turngau-Fachwart Jochen Stengel vom TV Pirmasens auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Die Stadt Pirmasens habe dem TVP inzwischen zugesagt, dass das Stadion Spesbach an diesem September-Samstag für die Mehrkampfmeisterschaften des Deutschen Turnerbunds zur Verfügung steht. Stengel: „Somit sind alle drei Sportstätten – TVP-Halle, Kirchberghalle und Stadion Spesbach – reserviert.“ Je vier turnerische und leichtathletische Disziplinen gehören zum Deutschen Achtkampf, als da wären: Boden, Sprung, Barren und Reck (bei den Frauen Stufenbarren und Schwebebalken statt Barren und Reck) sowie 100-Meter-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen und Schleuderballwurf. Bei der Jugend ist es ein Sechskampf mit je drei Disziplinen aus dem Turnen und der Leichtathletik.