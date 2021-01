Am Sonntag wurden in der Südwestpfalz sechs weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Am Samstag hatte der Kreis bereits sechs neue Fälle gemeldet. Im Pflegezentrum Steinstraße in Pirmasens wurden aktuell drei Bewohner positiv auf Sars-Cov-2 getestet, im Haus Edelberg in Rodalben eine Bewohnerin und ein Bewohner und im Haus Moosalb in Waldfischbach eine Bewohnerin. Wegen eines positiven Testergebnisses bei einer Bewohnerin im AWO Seniorenhaus am Rosengarten in Zweibrücken bleibt die Einrichtung für Besucher am 25. Januar geschlossen. Ein Bewohner des Seniorenparks Hinterweidenthal zwischen 80 und 90 Jahren ist an den Folgen der Corona-Erkrankung gestorben. Er wurde seit längerer Zeit im Krankenhaus behandelt; in der Einrichtung in Hinterweidenthal sind daher laut Kreis keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Das Landesuntersuchungsamt stufte den Landkreis am Sonntag mit einer Inzidenz von 62,2 in der Risikostufe rot ein, die Städte Pirmasens (126,8) und Zweibrücken (58,5) ebenfalls in rot. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 246 bestätigte positive Fälle aktiv, 13 mehr als am Vortag. Das Gesundheitsamt empfiehlt Personen mit Symptomen, sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt, bei der Hotline 06331/809-750 (Montag bis Freitag 9 bis 15 Uhr sowie Samstag und Sonntag 10 bis 14 Uhr) oder der landesweiten 0800-9900400 zu melden.