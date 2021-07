Die 19. SchulKinoWoche findet in diesem Jahr erstmals als hybride Ausgabe sowohl in den Kinos des Landes als auch digital statt. Wo es möglich ist, bietet das filmpädagogische Projekt von Montag, 5. Juli, bis Freitag, 9. Juli, Veranstaltungen in den Kinos vor Ort an. Auch das Pirmasenser Walhalla-Kinocenter macht mit.

Daneben gibt es für Schulklassen, für die eine Teilnahme in diesem Jahr nicht möglich ist, ein kleines Online-Programm sowie Filmgespräche und Fortbildungen für Lehrkräfte. Mit dem hybriden Ansatz soll so vielen Schülerinnen und Schülern wie möglich zum Ende des Schuljahres ein gemeinschaftliches Klassen- und Filmerlebnis ermöglicht werden. Das diesjährige Motto der SchulKinoWoche lautet „Wir schauen hin!“. Detaillierte Informationen zum Programm gibt es online.

Überblick über die Filme in Pirmasens

Im Walhalla-Kinocenter stehen folgende Filme zur Auswahl: „Pettersson und Findus – Findus zieht um“, ab Vorschule, 1. bis 3. Klasse, „Latte Igel und der magische Wasserstein“, ab 1. bis 5. Klasse, „Die kleine Hexe“, ab 1. Klasse, „Pünktchen und Anton“ , ab 3. bis 5. Klasse, „Emil und die Detektive“, ab 3. bis 6. Klasse, „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“, ab 5. Klasse, „Das geheime Leben der Bäume“, ab 7. Klasse, „Narziss und Goldmund“, ab 10. Klasse.

Eine weitere Premiere ist die Kooperation der SchulKinoWoche Rheinland-Pfalz mit der Woche der Medienkompetenz. Damit stellt die SchulKinoWoche Aktionen zur Stärkung der Medienkompetenz in den Fokus. Mit ihren Angeboten will sie Seherfahrungen der Kinder und Jugendlichen aufgreifen und diese dabei unterstützen, das Gesehene nicht nur zu verstehen, sondern auch die Wirkweise der medialen Botschaften aufzudecken.

„Es gehört zum Profil der SchulKinoWoche, dass sie neben Unterrichtsmaterialien auch verschiedene filmpädagogische Formate bietet, damit die Einbindung von Medienbildung in den Unterricht gelingt“, sagt Carmen Breitbach, Leiterin des Filmbüros im Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz. „Wir freuen uns, dass die SchulKinoWoche Rheinland-Pfalz im Kontext der Woche der Medienkompetenz stattfindet und den teilnehmenden Schulklassen so ermöglicht, ihre Aktivitäten und Lernergebnisse sichtbar zu machen.“