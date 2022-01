Mike Scharwath (22) ist vom Fußball-Regionalligisten FK Pirmasens in die Oberliga zum 1. FC Kaiserslautern II und damit zu Ex-FKP-Trainer Peter Tretter gewechselt.

Der Außenangreifer kam in seinem halben Jahr beim FKP – zuvor war er beim 1. FC Nürnberg II am Ball – nicht über Regionalliga-Kurzeinsätze hinaus. Vermutlich spielt er am 6. Februar gegen seine alte Mannschaft, denn an diesem Sonntag bestreiten die Pirmasenser beim FCK II wohl ihren letzten Test vor der ersten Regionalligapartie im neuen Jahr am 12. Februar in Steinbach.

Stürmer Jabez Makanda, der ebenso wie Scharwath Anfang Januar seinen Vertrag mit dem FKP aufgelöst hatte, lief am Wochenende als Gastspieler im Trikot des FC Gießen auf.