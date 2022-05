Der SC Weselberg ist Meister der Fußball-Bezirksliga Westpfalz und steigt damit zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die Landesliga auf. Nach dem verdienten 3:2-Heimsieg gegen die SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg können die Gelb-Schwarzen von der Sickingerhöhe nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden. Der SCW lag vor 400 Zuschauern früh 0:2 zurück, wendete aber durch Treffer von Julian Bold, Sebastian Schütz und Kevin Büchler (Elfmeter nach Foul an Timo Helfrich) noch das Blatt. Die Weselberger Attila Baum und Kevin Büchler hatten noch Pech mit Lattentreffern.