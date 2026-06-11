Fußball SC Hauenstein holt zwei Torjäger

Kevin Rose (Bildmitte) mit Hauensteins Co-Spielertrainer Christof Seibel (links) und Trainer Philipp Weishaar.
Kevin Rose (Bildmitte) mit Hauensteins Co-Spielertrainer Christof Seibel (links) und Trainer Philipp Weishaar.

Fußball-Landesligist SC Hauenstein hat zwei torgefährliche Spieler für die kommende Saison verpflichtet.

Nach sechs Landesliga-Jahren bei den Sportfreunden Bundenthal kehrt Kevin Rose zurück zum SCH, für den er von 2018 bis 2020 in der Verbands- und Landesliga auf Torejagd ging. Für den FK Pirmasens II erzielte der heute 30-Jährige in 53 Oberliga-Einsätzen 14 Tore.

Zudem wechselt Finn Kettenring von der SG Rieschweiler nach Hauenstein. Der 20-Jährige kam in der abgelaufenen Landesliga-Runde auf 14 Treffer. Ex-Oberligaspieler Sebastian Stanjek (37), der über sein Karriereende nachgedacht hatte, hängt noch eine Saison in Hauenstein dran.

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