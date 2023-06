Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Ende geriet das mit Spannung erwartete Wasgauderby der Fußball-Landesliga zu einer klaren Angelegenheit. Vor 450 Zuschauern besiegte der SC Hauenstein den ab der 69. Minute in Unterzahl spielenden SV Hinterweidenthal mit 5:1 (2:1). So gab es auch im Torwartduell der beiden Cousins Kevin und Jonas Jung nach 90 Minuten einen klaren Gewinner.

„Da gibt es keinerlei Häme“, freute sich der Hinterweidenthaler im SCH-Tor, Kevin Jung, nach dem Spiel eher still. Kevins Vater Bernd Jung wusste bereits vor der Partie, dass zumindest er im