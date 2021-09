Im Wasgauderby der Fußball-Landesliga behielt der SC Hauenstein am Dienstagabend mit 3:0 (2:0) die Oberhand gegen den SV Hinterweidenthal. Vor 300 Zuschauern erzielte Luca Schmidt das 1:0 nach einem zu kurzen Rückpass des Hinterweidenthalers Michael Helfrich. Der Sportclub bestimmte in der Folge das Spiel. Die Gäste waren in dieser Phase zu passiv. Das 2:0 fiel einigermaßen kurios. Youngster Leon Schehl verwandelte eine Ecke direkt. Vom Innenpfosten sprang der Ball zum Entsetzen von SVH-Keeper Jonas Jung ins Gästetor (38.). In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste, die sechs Stammkräfte ersetzen mussten, besser ins Spiel. Doch gut vorgetragene Angriffe verpufften. Im Abschluss fehlte Hinterweidenthal die Zielgenauigkeit und die Durchschlagskraft. Bei Hauenstein fehlte Spielertrainer Niklas Kupper, der wegen eines Kahnbeinbruchs für Wochen ausfallen wird. Die Hinterweidenthaler warfen in der Schlussphase alles nach vorne. Justin Veith schloss einen Konter zum 3:0 ab.