Swen Wenzel (47) und der mitspielende Felix Burkhard (29) werden auch nächste Saison, dann im dritten Jahr, gemeinsam die Fußballer des SC Busenberg trainieren.

Aktuell belegt ihr Team mit 33 Punkten aus 13 Spielen Rang zwei der B-Klasse, Gruppe C. Mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Schlusslicht Dahn, das am 23. Februar ausgetragen werden soll, würde der SCB bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Trulben heranrücken.