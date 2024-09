Beachtlich: Mit der SG Sauerbachtal, der SG Rieschweiler/Schwarzbachtal und der SG Lug/Schwanheim kommen gleich drei der elf Teilnehmer aus dem Landkreis Südwestpfalz.

Am Samstag wird auf dem Rasen des TuS Erfweiler die Ü60-Meisterschaft des Südwestdeutschen Fußballverbands ausgetragen. Mit der SG Sauerbachtal, der SG Rieschweiler/Schwarzbachtal und der SG Lug/Schwanheim kommen gleich drei der elf Teilnehmer aus dem Landkreis Südwestpfalz. Titelverteidiger sind die Oldies des FSV Offenbach, die im Eröffnungsspiel um 10.30 Uhr auf die gastgebende SG Sauerbachtal treffen. „Offenbach und vor allem die SG Hoppstädten-Weiersbach sind für mich die Favoriten auf den Titel“, sagt Günter Jung, der 61-jährige „Manager“ der Mannschaft aus dem Wasgau.

Das Teilnehmerfeld wird in zwei Gruppen geteilt. Die beiden Gruppensieger spielen dann im Finale den Titel aus, der berechtigt, an der deutschen Ü60-Meisterschaft teilzunehmen. Das Endspiel, das wie alle Partien über zweimal acht Minuten geht, ist für 17.15 Uhr terminiert. Zuvor stehen die Platzierungsspiele an.

SG Sauerbachtal mit Hoffnungen im Titelkampf

Die Ü60 der SG Sauerbachtal nahm in den vergangenen Monaten an einer mit sieben Mannschaften besetzten Klasse mit Mannschaften vorwiegend aus der Vorderpfalz teil, gewann dabei fünf Begegnungen und trennte sich einmal unentschieden. Daher darf sich die SG Hoffnungen machen, im Titelkampf mitzumischen.

Folgende Kicker werden für die SG Sauerbachtal am Ball sein: Bernd „Flieger“ Kunz und Arno Ganster im Tor sowie Günter Jung, Hans-Jürgen Flickinger, Dirk Kapitulski, Albert Gomille, Roman Hof, Andreas Nunheim, Uwe Kaufmann, Wolfgang Hunsicker und Wolfgang Göller. Es fehlen die Urlauber Rüdiger Wolfer und Michael Gerstle. Für Rieschweiler liefen beim letzten Testspiel Torhüter Ralf Vollmar sowie Ernst Buchmann, Joachim Freyer, Stefan Motsch, Rudi Dreßler, Andreas Wagner, Josef Naß und Gert Dresle auf.