WESELBERG/TRULBEN. Nach genau 260 Tagen, seit dem 25. Oktober 2020, wurde im Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken auf Kreisebene wieder ein Pflichtspiel angepfiffen. Im Kreispokal wurden in zwei Partien die noch fehlenden Halbfinalisten ermittelt.

von Helmut Igel

SC Weselberg II – FC Merzalben 4:1 (0:1). Weselberg war insbesondere in Halbzeit zwei physisch und spielerisch besser als die Gäste. Diese führten nach dem Treffer von Oscar Feilberg zur Pause mit 1:0. Dann drehte die Bezirksligareserve des SCW die Partie. Yannik Peifer traf zum 1:1 (52.) und 2:1 (58.) und Pascal Cordioli erhöhte auf 3:1 (73.) und 4:1 (84.). SCW-Schlussmann Felix Heinen konnte sich mehrfach bei Merzalbener Einschussmöglichkeiten auszeichnen. SCW-Spielleiter Wendelin Bold: „Es war mit Markus Kessler nur ein Spieler aus der Bezirksliga dabei. Und das nur, weil dieser am Dienstag geimpft wird.“ Weselberg trifft am Sonntag im Halbfinale auf die SpVgg Waldfischbach-Burgalben.

14 Elfmeter, ein Platzverweis

SV Trulben – FC Rodalben 8:9 (0:0, 2:2, 3:3) n.E. Die Partie bot alles, was Pokal zu bieten hat: Kampf, inklusive einer Gelb-Roten Karte für den Rodalber Samuel Welter (60.). Spannung, weil Thomas Schatz für die Trulbener nach 0:2-Rückstand in vorletzter Minute ausglich. Ein Tor von Luca Schwarz aus rund 60 Metern zum 3:3 in der Verlängerung. Und 14 Elfmeter, bevor Rodalben als Halbfinalist feststand. SVT-Trainer Eric Groh: „Mir fehlten fünf Spieler, die in Urlaub waren.“ Er lobte die Moral seiner Elf nach 0:2-Rückstand. Die Tore: 0:1 Samuel Welter (47.), 0:2 David Weber (55.), 1:2 Christian Klemm (65.), 2:2 Thomas Schatz (89.), 2:3 Marcel Savor (100.), 3:3 Luca Schwarz (115.). Im Elfmeterschießen trafen für Trulben Klemm, Philippe Bögel, Luca Schwarz, Florian Cronauer und Nicolai Iraschko. Nico-Marcel Hartfeld und Thomas Schatz scheiterten. Für Rodalben waren Savor, Emanuel Dauenhauer, Jan-Lucas Hinkel, Maximilian Meuthen, Marius Würz und Marco Kettenring erfolgreich. Elias Hakim vergab. Rodalben gastiert kommenden Sonntag beim SC Stambach.